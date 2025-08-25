recherche
N.Yoshida : FFXIV se rapproche de la ligne rouge niveau données avant l'abandon de la PlayStation 4
Les dominos tombent les uns après les autres pour la « old gen » et après Genshin Impact, rapidement suivi par PUBG, la communauté PlayStation 4 pourrait bien se voir dans l'obligation de faire ses adieux à un autre pilier du jeu en ligne.

Interviewé par Feed4Gamer, Naoki Yoshida est en effet arrivé à une étape où il ne préfère plus se mouiller sur l'éventuel avenir de Final Fantasy XIV pour l'ancienne console de Sony, expliquant comme pour Hoyoverse finalement, que tout le problème vient du poids du jeu de plus en plus titanesque au fur et à mesure des mises à jour et de toutes les extensions. On apprend d'ailleurs qu'il existe une limite théorique au nombre de données, et que PlayStation a accepté plusieurs demandes de Square Enix pour repousser cette limite mais le MMO se « rapproche » aujourd'hui de la ligne rouge. Ne nous étonnons pas de voir la triste annonce arriver pour 2026.

Et concernant une future version PlayStation 6 et Xbox 5 ? Yoshida serait bien entendu ok pour porter le jeu sur la prochaine génération mais de son avis, rien ne presse actuellement et surtout, « le hardware actuel est tout simplement très cher ».
publié le 25/08/2025 à 14:31 par Gamekyo
alex111 publié le 25/08/2025 à 15:41
Vu le parc de consoles PS5 et l'ouverture plus sérieux aux autres consoles et à la communauté du PC, un jeu peut devenir rentable grâce à cette stratégie de multi, alors qu'avant on était dans une logique d'exclusivités...

Sauf que de l'eau a bien passée sous le moulin... et que la game PlaySation a perdu de son aura de ses débuts comme beaucoup de licences phares qui ont fait son succès à ses débuts...

Même les gros studios peinent à s'y retrouver au niveau des AAA qu'ils pondent dessus..
altendorf publié le 25/08/2025 à 15:51
alex111 https://www.youtube.com/watch?v=Gm5lhfWNEAk
brook1 publié le 25/08/2025 à 16:05
c'est pour ça qu'il veut le sortir sur Switch 2
zekk publié le 25/08/2025 à 16:16
altendorf les mecs sont dans des délires...
sonilka publié le 25/08/2025 à 16:38
Si les prochaines consoles sont rétro comme les actuelles, ils n'ont pas besoin de s'encombrer d'une version nextgen. Une MàJ suffira amplement.
opthomas publié le 25/08/2025 à 20:09
J'aimerais bien savoir cette limite théorique.
guiguif publié le 25/08/2025 à 20:37
alex111 t'es bourré ?
ippoyabukiki publié le 26/08/2025 à 06:01
Peuvent le mettre sur toutes les consoles du monde, ca ne le rendrz pas plus intéressant pour les nouveaux joueurs. Le tutoriel infini est une vraie epreuve de patience
mizuki publié le 26/08/2025 à 10:12
ippoyabukiki Et c'est bien dommage. La campagne "solo" a un meilleur scénario que tous les FF depuis la fin de Squaresoft. Encore faut-il avoir la patience d'aller jusqu'à la fin d'Endwalker
ippoyabukiki publié le 26/08/2025 à 10:54
mizuki avoir la patience déjà d'arriver à se connecter. Ensuite de se taper l'éditeur de perso de l'enfer (c'est tres moche avec une musique horrible) et après de se taper tout le tuto. Non j'ai tenté à plusieurs reprise et pour moi c'est une purge.
J'ai trouvé ç mille fois plus simple d'aborder Elder scrool online ou phantasy star online 2 basique et encore plus new genesis). L'introduction de FF14 est d'une rare nullité
midomashakil publié le 26/08/2025 à 14:00
il faut bien un jour arrêter la cross gen .car la ps6 sera ici dans quelque petite années
