N.Yoshida : FFXIV se rapproche de la ligne rouge niveau données avant l'abandon de la PlayStation 4

Les dominos tombent les uns après les autres pour la « old gen » et après Genshin Impact, rapidement suivi par PUBG, la communauté PlayStation 4 pourrait bien se voir dans l'obligation de faire ses adieux à un autre pilier du jeu en ligne.



Interviewé par Feed4Gamer, Naoki Yoshida est en effet arrivé à une étape où il ne préfère plus se mouiller sur l'éventuel avenir de Final Fantasy XIV pour l'ancienne console de Sony, expliquant comme pour Hoyoverse finalement, que tout le problème vient du poids du jeu de plus en plus titanesque au fur et à mesure des mises à jour et de toutes les extensions. On apprend d'ailleurs qu'il existe une limite théorique au nombre de données, et que PlayStation a accepté plusieurs demandes de Square Enix pour repousser cette limite mais le MMO se « rapproche » aujourd'hui de la ligne rouge. Ne nous étonnons pas de voir la triste annonce arriver pour 2026.



Et concernant une future version PlayStation 6 et Xbox 5 ? Yoshida serait bien entendu ok pour porter le jeu sur la prochaine génération mais de son avis, rien ne presse actuellement et surtout, « le hardware actuel est tout simplement très cher ».