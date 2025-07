S.T.A.L.K.E.R. 2 n'a pas oublié la PlayStation 5

On l'avait un peu oublié mais pas GSC Game World :va bien sortir sur PlayStation 5 et ce sera quelque part en fin d'année avec la promesse d'une bonne compatibilité avec les fonctionnalités propres à la DualSense.Les joueurs PC/Xbox/Game Pass ayant fait office de bêta testeurs, ceux sur PS5 repartiront avec une version directement mieux peaufinée et avec un système A-Life enfin à la hauteur (en plus de perfs PS5 Pro). Le chantier n'est pour autant pas terminé, et les mecs bossent en parallèle sur deux futures extensions solo et un mode multi.