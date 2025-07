The Last of Us : Part II Remastered s'offre un nouveau mode bonus

Vous reprendrez bien un peu desans pour autant avoir du « neuf » ? Hé bien sachez qu'en complément de la « Complete » en physique dès ce jeudi dans les bacs (uniquement en édition spéciale via le site PlayStation Direct),s'offre dès aujourd'hui une mise à jour apportant un nouveau mode : Chronologie.En gros, l'occasion de refaire la campagne mais cette fois dans l'ordre chronologique (donc d'abord les flashbacks) et en passant bien plus souvent de Ellie à Abby et inversement, avec à la clé de nouveaux trophées mais également deux skins aux couleurs de Nathan Drake et Sam Drake pour le mode No Return, et ce pour fêter les 40 ans de Naughty Dog. Vous savez tout.