Grand fan des Uncharted mais bizarrement j'ai jamais été attiré par TLOU malgré la hype monstre.1- TLOU PS3: pas joué!2- Des années plus tard j'essaye directe la version remaster sur PS4 PRO et...mouais!Je reconnais les qualités du jeu mais sans plus. Bon enfaite c'est parce que je n'était plus habitué depuisdes années a joué sur console et la résolution face au PC m'a piqué les yeux, bien que pas horrible non plus.3- Des années plus tard encore...je donne une derniére chance a l'ultime version "Remaster Part 1"sur PC et je lui fou un 20/20 téllement j'ai kifféEt donc j'ai attendu patiemment cette version PC, surtoutaprés avoir remarqué que cet 2eme opus avait plutôt divisé alors que le premier est limite considéré comme lesaint graal- Un TKO graphiqueles expressions des visages juste impressionnant(même si on sait pas toujours a quoi pense le chinois)- La GROSSE prise de risque concernant Joel, une division chez les fans, moi j'ai trouvé ça trés couillu!- Le "modificateur de jeu" qui peut relancé l'expérience entière du jeu, les autres studios devraient prendre exemple.- Plus d'humains a buté que de zombies, des gunfight intense.- L'infiltration réussi- Un scénario captivant, bien que Lilly (Lev) est juste un boulet inutile a l'histoire. Et comment la situation s'inverse entra la protagoniste et l'antagoniste. On aime beaucoup plus Abby que Ellie.- Venom Snake dans le rôle de Tommy- La mort héroïque de Yara- La campagne d'Abby, de la tésto ET avec du Q! Si c'est pas une campagne de bonhomme ça- L'avant dernier Final Fight- Le bébé de Dina m'a fait cracké^^- L'arsenal israélien d'Abby- Une longue intro...mais putain ils ont pas lu les critiques de l'intro de RDR2 ou quoi ?- Des problèmes avec les headshots alors que le gun vise bien la tête.- Le coté guitare, musique country a la con, jamais pu blairé ce foutu coté U.S, et Joel qui chante sérieux...- Tous le début du jeu jusqu'à Seattle et pendant, supporté les dialogues de 2 casses burnes- Dina pire que Atreus (GOW) et Ashley (RE4) réunis!- Les aisselles poilues de Dina! Non sans déc: pourquoi montré ça et en gros zoom ?Que les brunes sont maudites ou fières ??!!- Les biceps stéroïdé de Abby qui peut foutre une branlée a Ellen Ripley, Sarah Connor ou Jon Jones.Bon OK le jeu se la joue trés fiére féministe mais c'est super cliché la. Cet abruti de Neil en fait trop.- 9h43 de jeu (vérifié sur ma save) avant que l'intrigue reprenne et se stop au bout de 2mn. 9h43 de répétition et d'aventure monotone avant la rencontre avec Abby...qui sera gâché par un énième flashback de merde, d'ailleurs...- ...comme Naruto et toujours quand ça devient intéréssant, l'adrénaline s'en va et ça redevientchiant a joué. Et parfois!!!! OUATA PHOQUE ????- 15h42 de jeu, fin des flashback, l'intrigue reprend...ouééé...........- Le mexicain de service d'Abby, too much en jouant les cool, énervant et surtout inutile. Mais bon faut des quotas.- L'incruste soudaine de Lily alias Lev dans la campagne d'Abby. Elle sert A RIEN.- La campagne d'Ellie...ZZzz...- Le Final Fight- Une fin bof avec une Ellie de 35kg.- L'arsenal Palestinien d'Ellie(autant juste laissé une brique a la pauvre Ellie, l'autre en plus d'étre un gorille, elle a carrément un lance-flamme!)Il m'en faut plus pour me choqué mais un moment il y a une discussion surprenante entre Abby et son Mexicainconcernant le massacre justifié d'enfants....Du gay, du trans, du féminisme...eh béMême si TLOU2 a overdosé sur ce qui va faire chié les plus conservateurs d'entre nous (vous vous rappelez le violent review bombing ? ),, en tout cas pas le probléme majeur. Non, le vrai probléme c'est ledu jeu: tantôt action, tantôt chiant a mourir, tantôt intéréssant, tantôt fade. BREF, un jeu complétement skyzo quand on compare avec le premier opus. Je dirais même qu'il frôle un jeu type Telltale/Quantic dream. Mais c'est vraiment les multiples flashbacks de merde ou on s'enmerde a mourir qui risque de nous faire laché la manette et d'allé voir la fin sur Youteubé. Mais quand l'action arrive, le jeu devient un tuerie monstreComplétement skyzo le jeu j'vous le dit... Enfin, chaque histoire a une fin et TLOU2 conclu trés bien l'histoire. Bien que pas préssé, je dirais pas non a un TLOU3...sans Neil et sans effet secondaire comme voir Ellie devenu Elliot.