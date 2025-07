Final Fantasy IX : le remake en difficulté ?

C'est peut-être le dernier représentant majeur du « Nvidia Leak » qui commence à bien remonter dans le temps, et nous sommes pourtant toujours sans officialisation du remake demême si l'on évitera d'en attendre autant que celui du VII au moins en terme d'ambitions.De toute façon, les choses semblent mal se présenter selon l'insider NatetheHate qui vient d'évoquer que, si aux dernières nouvelles, le jeu était toujours en développement, des retours datant d'il y a un mois lui mentionnaient un chantier « en difficulté » et qu'une annulation était désormais de l'ordre du possible. Rappelons d'ailleurs que l'adaptation en anime (précisément une « suite » plus enfantine) serait également passée à la trappe.Pendant ce temps, Square Enix fait comme si de rien n'était avec son site officiel, et c'est d'ailleurs aujourd'hui même que cet épisode fête ses 25 ans.