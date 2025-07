Des annulations aussi chez Techland, dont leur projet coop façon heroic-fantasy Des annulations aussi chez Techland, dont leur projet coop façon heroic-fantasy

Il n'y a pas que chez Xbox que l'on subit aujourd'hui les sales nouvelles : Techland annonce avoir annulé deux projets internes dont le pendant heroic-fantasy de Dying Light, preuve encore que la boîte semble maudite sur le sujet après l'affaire Hellraid, lui aussi dans le même style avant d'être annulé puis rebooté comme un simple petit DLC sans ambition et aussitôt oublié.



On ignore quel est le second jeu concerné mais le studio prévient déjà avoir mis autre chose sur le feu en complément, que l'on espère être autre chose que Dying Light 3 tant le 2 a encore des choses à dire sans oublier la sortie cet été du stand-alone Dying Light : The Beast.



Et si vous vous posez la question du pourquoi : Techland a enregistré deux années de suite dans le rouge, et il est probable que Tencent (devenu actionnaire majoritaire en 2023) commence à taper du poing sur la table.