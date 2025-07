Techland : vers un retour de Call of Juarez Techland : vers un retour de Call of Juarez

Insider Gaming vient apporter de nouveaux éléments sur la restructuration des chantiers chez Techland, ayant récemment subit deux annulations dont son Project Cornerstone que l'on pouvait résumer par un Dying Light sauce Star Wars (mais sans la licence), avec bien entendu coopération et utilisation de pouvoirs comparables à tout ce que peut apporter « La Force ». Le chantier a trop patiné, notamment par l'abandon de l'ancien moteur au profit de l'Unreal Engine 5, et aucune information n'est connue concernant l'autre jeu annulé.



Mais bonne nouvelle, selon les sources de Tom Henderson, toutes les ressources ont été transférées vers un troisième jeu qui ne serait donc pas Dying Light 3 et heureusement (le 2 est loin d'avoir terminé son suivi et le spin-off The Beast sort le mois prochain) mais le grand retour sous Unreal Engine 5 de la franchise Call of Juarez dont Techland a justement récupéré les droits auprès d'Ubisoft en 2018. « A suivre ».