Microsoft confirme sa grosse vague de licenciements + Everwild potentiellement annulé

C'était attendu et l'officialisation vient de tomber de la bouche même du concerné : Microsoft annonce une suppression massive de quelques 9000 postes dans la totalité de ses branches, soit environ 5 % de sa force de frappe.La branche Xbox Gaming est évidemment concernée mais on ignore encore dans quelle proportion. Jason Schreier rapporte néanmoins que sont déjà concernés King (200 postes) mais également, c'est la première surprise, Rare suite à une annulation inattendue (?) de, véritable arlésienne mais qui selon de nombreuses sources semblaient avoir trouvé sa voie depuis un certain temps. Comme quoi une fois de plus, les mots de Phil Spencer (qui disait encore en février dernier laisser tout le temps possible à Rare pour finaliser son jeu) valent ce qu'ils valent, c'est à dire pas grand-chose.Ce n'est que le début de la vague, le reste pouvant tomber dans les prochaines heures (USA) via le décalage horaire.