Le réalisateur de Crash Team Racing Nitro Fueled revient sur l'absence de version PC

Petit point actualitésans avoir pour autant du neuf et concret pour cette franchise temporairement à l'arrêt mais dont les derniers succès en date ne devrait la limiter au placard pour trop longtemps.Lors d'un live perso sur Twitch, le réalisateur dea en effet révélé quelques anecdotes :- Jamais l'équipe n'aurait pensé un seul instant que ce retour pourrait dépasser sur la longueur les 10 millions de ventes.- Le gameplay anti-gravité de Nitro Kart a été supprimé, considéré avec le recul comme peu satisfaisant et même s'il était possible de l'améliorer, ils voulaient éviter une fausse polémique sur des accusations de plagiat envers Mario Kart 8 (alors que Nitro Kart l'avait introduit en premier mais bon).- Le portage PC était à l'esprit. Malheureusement, la « team PC » de Beenox était déjà sollicitée par Activision pour aider à porter x Call of Duty, et l'éditeur ne leur a jamais filé de budget pour combler ce manque par la suite.Rappelons que, aussi fou que cela puisse paraître, ce titre multi-million seller n'a donc jamais pu bénéficier d'un simple mode 60FPS, étant dénué de versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series.