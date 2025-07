Turn10 : la fin de Forza Motorsport ?

L'inéluctable est arrivée, ou en tout cas de la bouche de l'ancien coordinateur de contenu chez Turn10 : la « zone »est fermée et l'équipe dédiée a été dissoute, dont beaucoup de licenciés vu que l'on parlait plus tôt cette semaine d'une perte de 50 % des effectifs.Pas plus d'informations mais on se doute que le suivi du dernier épisode en date doit être sérieusement remis en question, et il est bien peu probable que l'on réentende parler de la franchise de si tôt. Reste néanmoins à savoir si les membres restants vont juste servir de soutien aux autres studios (genre Playground) ou s'ils auront la chance de lancer un autre chantier bien à eux, mais dans un style totalement différent. Et plus vendeur.