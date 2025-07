Sur un an, Capcom a généré trois fois plus d'argent sur Steam que sur supports PlayStation Sur un an, Capcom a généré trois fois plus d'argent sur Steam que sur supports PlayStation

C'est de plus en plus l'amour fou entre Capcom et le PC : l'éditeur vient de révéler que lors de son dernier exercice fiscal (avril 2024 à mars 2024), Steam représentait leur plate-forme leader avec 31,1 % des revenus de l'activité TOTALE de Capcom, cette dernière incluant tous les secteurs comme le merchandising et même les chèques récupérés pour les droits d'adaptation ciné/série/anime.



Pour ce qui est uniquement de la branche JV, Steam représente donc à lui seul 42,1 % du chiffre d'affaires (merci Monster Hunter Wilds), le reste étant réparti entre la Switch, les PlayStation, les Xbox, le mobile… mais également les autres plates-formes PC comme GOG et le Windows Store. Notons pour l'anecdote que l'éditeur n'est toujours pas présent sur l'Epic Games Store pour x raisons.



Le communiqué ajoute que sur la période indiquée et de nouveau pour l'ensemble des activités, les revenus PlayStation représentent désormais moins de 10 % du CA.