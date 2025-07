[RUMEUR] Street Fighter - Le Film : les acteurs pour les rôles de Guile et M.Bison [RUMEUR] Street Fighter - Le Film : les acteurs pour les rôles de Guile et M.Bison

Encore un point casting autour de l'adaptation cinématographique (Live) de Street Fighter et toujours de la part de Deadline et NexusPointNews : Guile serait incarné par Cody Rhodes (oui, encore un catcheur de plus pour ce film) et le choix pour le grand méchant M.Bison/Vega serait donc David Dastmalchian, déjà habitué à des rôles de vilains mais aussi connu pour son rôle de l'inspecteur Loki dans Prisoners.



Sortie toujours prévue pour la semaine du 20 mars 2026, et ce n'est donc plus qu'une question de semaines avant le premier teaser officiel.