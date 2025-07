Xbox : Perfect Dark est annulé et The Initiative ferme ses portes avec un CV vide

Les craintes étaient vraies et font très mal autant pour les fans de la licence que pour ceux qui se demandent s'il y a encore un avenir dans l'infiltration AAA en dehors de chez IO Interactive : Windows Central confirme l'annulation deainsi que la fermeture du studio The Initiative qui n'aura RIEN livré depuis sa création.Seule relative bonne nouvelle : Xbox assurera toutes les indemnités de départ nécessaires et plusieurs employés retrouveront une place au sein d'un autre studio de l'entreprise. Mais bon...