Game Pass (Juillet) : le Faucon, et le reste Game Pass (Juillet) : le Faucon, et le reste

Nouvelle fournée de jeux Game Pass pour la première quinzaine de juillet avec bien entendu Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 en Day One et si on disait « le reste » en titre, ce n'est pas méchant, juste que si l'on regarde de plus près, c'est majoritairement du rattrapage de Game Pass Standard ou carrément des retours (The Ascent et High on Life).



Game Pass PC & Ultimate :



- Ultimate Chicken Horse (3 juillet)

- The Ascent (8 juillet)

- Minami Lane (9 juillet)

- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (11 juillet)

- High on Life (15 juillet)



Game Pass Standard :



- Legend of Mana (2 juillet)

- Trials of Mana (2 juillet)

- Ultimate Chicken Horse (3 juillet)

- The Ascent (8 juillet)

- High on Life (15 juillet)