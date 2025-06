MindsEye : le douloureux (premier) bilan des ventes

Déjà oublié d'une certaine façon,continue de lécher ses plaies face à un premier bilan catastrophique, sur la critique on le savait déjà mais également sur les ventes : selon les données rapportées par The Game Business, le projet de Leslie Benzies n'aurait fait que 250.000 ventes (dont 150.000 sur PS5), un chiffre relativement faible vu le poids du bonhomme qui en plus est à relativiser.Face à la déception, il est probable que de nombreux joueurs Steam soient passés par la case remboursement (des pics de moins de 100 joueurs quotidiens depuis des jours) et rappelons que Sony a également offert cette option à titre exceptionnelle, chose qui n'était pas arrivée depuis le lancement dramatique deAprès, l'espoir fait vivre à coups d'améliorations et de mises à jour mais face à la menace d'une grosse vague de licenciements, on attendra plutôt un nouveau projet de la part de cette pointure de Rockstar.