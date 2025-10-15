recherche
Painkiller Reboot à l'essai avant son lancement
Plus que quelques jours avant le lancement du « reboot » de Painkiller, licence marquante du fast-FPS à une époque assez lointaine, dont le retour prendra le pari d'un forcing de la coopération à 4 ainsi qu'un système de compétences pour la modernité. L'expérience sera hormis cela assez semblable, mais on trouvera en contenu inédit un mode rogue, lui aussi jouable à plusieurs (jusqu'à 3).

La date de sortie reste maintenue pour le 21 octobre (PC, PS5, XBS) et pour les plus pressés, une démo temporaire a été mise en ligne sur Steam, accessible jusqu'à la veille du lancement.

publié le 15/10/2025 à 06:25 par Gamekyo
marcelpatulacci publié le 15/10/2025 à 11:42
lalére bienne ce Doum-like
Fiche descriptif
Painkiller 2025
0
Ils aiment
Nom : Painkiller 2025
Support : PC
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Anshar Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
