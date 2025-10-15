Painkiller Reboot à l'essai avant son lancement

Plus que quelques jours avant le lancement du « reboot » de, licence marquante du fast-FPS à une époque assez lointaine, dont le retour prendra le pari d'un forcing de la coopération à 4 ainsi qu'un système de compétences pour la modernité. L'expérience sera hormis cela assez semblable, mais on trouvera en contenu inédit un mode rogue, lui aussi jouable à plusieurs (jusqu'à 3).La date de sortie reste maintenue pour le 21 octobre (PC, PS5, XBS) et pour les plus pressés, une démo temporaire a été mise en ligne sur Steam, accessible jusqu'à la veille du lancement.