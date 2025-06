Double Dragon Revive : la grosse bande-annonce

C'est un terme qui revient beaucoup aujourd'hui mais le futuruse lui aussi de nostalgie, ou du moins dans les premières minutes de sa nouvelle bande-annonce très complète mais incapable de masquer le problème évoqué depuis le départ : un rendu 3D vieux de 20 ans quand chez la concurrence directe (et), on a eu le bon goût d'offrir de la jolie 2D avec ou sans pixels.Nous verrons bien si le public valide ce choix, le 23 octobre donc, sur tous les supports et même Switch (ce n'était pas le cas jusqu'à présent).