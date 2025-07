Le prochain Ghost Recon pour fin 2026 ? Le prochain Ghost Recon pour fin 2026 ?

Et un leak de plus à ajouter au carnet d'Ubisoft qui ressemble depuis longtemps à un annuaire, une nouvelle fois du côté du site Insider Gaming, et bien entendu de la part de Tom Henderson.



Et le jeu concerné, c'est le prochain Ghost Recon sous nom de code « OVR » et qui selon les sources du bonhomme va entrer dans une phase d'alpha interne pour environ 1 an afin de parfaire les choses en vue d'un lancement pour fin 2026, éventuellement début 2027 en cas de report routinier.



L'occasion de rappeler que ce nouvel épisode va se désolidariser des expériences Wildlands et Breakpoint pour revenir à une perspective FPS avec davantage de tactique pour les escouades de 4 joueurs, le tout dans une ambiance beaucoup plus sombre.