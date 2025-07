Ambiance également tendue chez Halo Studios Ambiance également tendue chez Halo Studios

La vague de licenciements a également affecté Halo Studios même si c'est davantage de l'ordre de gouttelettes comparé à d'autres : 5 personnes mises à la porte hier matin sans être prévenu au préalable (juste 2h d'attente avant d'apprendre la chose sur Teams...), et ce pour « accroître l'agilité et l'efficacité ». Un peu comme une montgolfière ‘voyez.



L'un des concernés s'est entretenu avec Engadget pour faire part de sa colère, pointant comme il faut Phil Spencer pour cette déflagration après l'annonce de résultats records pour la marque Xbox, tout en dénonçant un remplacement lent mais soutenu d'artistes et de développeurs par des responsables IA. Et parce qu'il faut bien se venger, le mec balance sa petite crotte de nez en déclarant que l'ambiance était déjà très « tendue » depuis quelques temps chez Halo Studios, la faute à un projet majeur dont la qualité ne semble pas satisfaire grand-monde. Le fameux remake ?