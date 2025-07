Monster Hunter Wilds : Capcom préfère annuler sa venue à un panel sur l'optimisation

C'est la petite anecdote qui prêtera à sourire : quelques-uns des principaux programmeurs deviennent d'annoncer l'annulation de leur venue au CEDEC 2025 (22 au 24 juillet) où les mecs devaient tenir un panel pour lâcher des conseils autour de l'optimisation du précité face à l'exploitation du CPU, GPU et autres mémoires.Problème, depuis la deuxième upgrade majeure du jeu,fait face… à d'énormes problèmes d'optimisation notamment sur PC entre plantages, bugs et chutes de FPS en plus de faire bouillir le processeur. Un premier correctif a été publié le 1er juillet, sans totalement corriger la situation.Bref, ce n'est pas le bon moment, et il faut dire également que des développeurs ont été menacés et harcelés pour tout cela, ce qui soudainement donne un autre ton à l'affaire.