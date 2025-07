DanGanRonPa : une annonce pour les 15 ans ?

Le 25 novembre 2025, la franchisefêtera ses 15 ans et pour une raison qui nous échappe encore, son doubleur US Brian Beacock semble déjà nous teaser quelque chose avec plusieurs mois d'avance.Et là, on peut dire qu'un minimum de spéculation est nécessaire vu que le réalisateur Kazutaka Kodaka a quitté le studio (il nous a récemment proposé) et que la fin du troisième épisode ne semble laisser aucune porte ouverte pour une suite bien que tout soit possible avec un peu de talent à l'écriture. On peut également repartir avec des goodies et un concert comme savent si bien le faire les japonais, une série Live Netflix pour le fun ou pourquoi pas tout simplement une réédition de la compilation(uniquement disponible sur Switch 1) sur tous les autres supports.Et si possible sans entourloupe sur la traduction FR cette fois…