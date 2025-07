Fantasy Life i continue d'agrandir son audience et aura droit à une boîte sur Switch 2 Fantasy Life i continue d'agrandir son audience et aura droit à une boîte sur Switch 2

Level-5 continue de louer l'inattendue performance commerciale de Fantasy Life i qui représente désormais plus d'1,2 million d'unités écoulées dans le monde, soit 200.000 de plus en un moins d'un mois et la perspective de taper bien plus haut au fil du temps grâce au bouche-à-oreille, les promos sans oublier une extension gratuite avec des mécaniques rogue.



En attendant, le jeu s'offrira une MAJ tout aussi gratuite ce mois-ci pour ajouter un mode photo, pendant que se voit annoncé une version boîte sur Nintendo Switch 2, bien complète (pas de Key Card) mais uniquement au Japon pour le moment, et ce pour le 7 août.