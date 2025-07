Twisted Metal : bande-annonce de la Saison 2

PlayStation Productions nous dévoile la bande-annonce officielle pour la Saison 2 de, adaptation qui fut l'objet d'une bonne surprise tant personne en attendait quelque chose de notable, et il y avait de fait un grand intérêt quant au renouvellement pour une deuxième partie vu que c'est maintenant que va démarrer le vrai tournoi et l'arrivée de nombreuses stars de la franchise dont Alex et l'organisateur Calypso.Sony n'aura jamais pu profiter du succès de la série sur le domaine JV vu que le reboot a été annulé chez Firesprite, et les abonnés PS Plus Premium pourront toujours se rabattre sur les deux épisodes PS2 dès la semaine prochaine.La Saison 2 sortira elle le 31 juillet sur Peacock pour les pays concernés, chez nous via le module dédié sur Amazon Prime.