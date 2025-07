Wild Hearts S : la démo dispo sur Switch 2

Koei Tecmo nous signale en coup de vent que la démo jouable devient d'être déployée sur l'eShop Switch 2 offrant le prologue et le début du jeu, avec transfert de sauvegarde pour le lancement le 25 juillet.Rappelons que cette réédition « S » apporte directement l'intégralité des mises à jour ainsi que les bonus de l'édition spéciale sur les autres supports, mais aussi en exclusivité la possibilité de jouer à 4 en coopération (3 seulement sur PC/PS5/XBS). Bien entendu, il est tout à fait possible que tout cela débarque un jour ou l'autre ailleurs via une petite upgrade.