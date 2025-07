Xbox : Blade va encore se faire attendre

Wesley Snipes le disait il n'y a pas si longtemps : il n'y a qu'un seul Blade. Et il faut reconnaître qu'il y a du vrai là-dedans quand on voit la non-avancé du reboot MCU et désormais l'attente autour du projet Xbox Game Studios par Arkane.Dans son dernier rapport financier, Zenimax/Bethesda révèle en effet qu'après une « validation du prototype », le jeuest entré en full-production fin 2024. Donc en gros, lorsqu'on nous a annoncé le truc fin 2023 lors des Game Awards, nous étions encore dans une phase où, en cas d'idées trop peu porteuses, tout aurait pu être annulé. Sympa comme stratégie marketing…On comprend aussi qu'à moins d'un miracle, nous ne verrons pas le jeu avant la prochaine génération, genre 2027 dans le meilleur des mondes.