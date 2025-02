Digital Foundry a sorti hier son analyse pour les consoles de bases et aujourd'hui pour la Pro, voici un résumé :- Basé sur le moteur RE Engine. Premier jeu MH à proposer un vrai monde ouvert.- Sans trop de pop-in et avec beaucoup de flores et de faunes.- L'ombrage de la peau et le rendu des cheveux salués. L'animation lors des phases de gameplay est aussi très réussi.- Par rapport aux jeux MH précédents, les améliorations technologiques et le rendu du monde sont évidentes.- L'éclairage peut parfois être très bon. Utilise une combinaison SSAO et Baked GI.- Cependant, certaines zones peuvent également paraître très grisâtres et certains matériaux ne reflètent pas correctement la lumière.- GI et SSAO ne font pas du bon travail pour les plus petits éléments.- Pas de RTGI contrairement à Dragon's Dogma 2- Heure fixe de la journée, pas de changements dynamiques.3 modes de base et 2 toggles, total de 8 modes.- Le mode Frame Rate peut être locké à 60, la résolution peut être locké à 30 et Balanced à 40 (uniquement sur les écrans 120 Hz).- Tous les modes peuvent également fonctionner déverrouillés.- Le mode Frame Rate est visuellement beaucoup plus pauvre, Balanced et Résolution sont très similaires.- Résolutions moyennes : Résolution : 1656p, Balanced 1242p, Frame Rate 900p.- Utilise FSR1 pour passer à la 4K, DRS a également été observé avec une fréquence d'images oscillant entre 720p et 1080p.- Changements volumétriques entre les modes, le mode Frame Rate utilise le SSR en simplifié et une plus mauvaise GI.- Frame Rate fait un bon travail à 60 avec quelques baisses, les possesseurs de VRR en bénéficieront- Le mode Résolution est plus proche du 30 FPS verrouillée avec quelques baisses.- Le Balanced subit des chutes fréquentes en dessous de 40 FPS mais pas de baisses sévères.- Tous les modes peuvent être unlocké, mais Équilibré et Performance ont toujours tendance à s'en tenir à leurs plafonds.- Le mode Résolution non locké peut atteindre les alentours des 40 FPS.- LFC n'est pas pris en charge sur PS5, donc non locké semble plus saccadé même avec des écrans compatibles VRR- (explication d'Adam : la plage VRR de la PS5 pour les jeux non LFC est comprise entre 48 et 60 hz, donc tout ce qui est en dessous n'est essentiellement pas couvert par le VRR)- DF pense que les performances générales peuvent être améliorées, le mode Performance en particulier est visuellement assez rough.- Heureusement, il n'y a pas de pop-in de PNJ juste devant le joueur comme pour DD2.Serie X :- SX est fondamentalement identique à la PS5 tant en termes de visuels que de performances.- Lorsque les deux ne sont pas locké, elles sont très similaires, la PS5 ayant un très léger avantage en terme de performances- La qualité de l'image, les performances et les visuels sont basiquement les mêmes.- La meilleure prise en charge du VRR par Xbox pour la Résolution non locké et le mode Balanced est bénéfique pour les propriétaires d'écran 120 Hz.- (explication d'Adam : Xbox prend en charge le LFC au niveau du système pour les écrans 120 Hz ainsi qu'une plage VRR plus large par défaut, donc la couverture VRR est meilleure selon DF).-Serie S :- Plus de concessions visuels effectué, pas de SSR, la résolution des textures est aussi inférieure.- Mode unique 1080p mais l'image est plus soft.- Les performances chutent en dessous de 30 avec des baisses moyennes dans les 20 FPS dans les combats de monstres.- Le mode non locké ne fait pas grand-chose d'autre que de passer un peu au-dessus de 30 dans des moments plus lents.- PSSR et RT tous les deux présent.- Le mode Frame Rate est plus stable temporellement que la PS5 de base, avec une résolution plus propre.- L'image de la console de base peut paraître plus nette en raison du passage du temporal AA, mais sur Pro l'image est plus fluide mais un peu plus soft.- Mode Frame Rate : 1080p mais on ne sait pas à partir de quelle résolution inférieure il est résolu. DF pense qu'il pourrait s'agir simplement du PSSR AA, et non d'une upscale d'une résolution inférieur.- Pas un 60 parfait mais les chutes sont peu fréquentes, plus stables que la PS5 de base.- Non locké peut osciller entre 60 et 80, VRR activé peut aider, mais DF recommande de garder le lock.- Le mode Pro Frame Rate conserve les mauvaises réflexions SSR comme la version de base.- Le mode Résolution utilise le RT pour les réflexions sur les plans d'eau, fait généralement un meilleur travail que SSR- Les réflexions avec le RT peuvent souffrir de ruptures en mouvement, l'éclairage volumétrique n'est pas approximatif, ce qui peut donner un aspect incorrect aux réflexions, mais il s'agit toujours d'une amélioration par rapport au SSR de base.- Le mode Résolution est légèrement plus soft mais plus fluide que la base (identique au mode Frame rate)- Résolution dynamique observée lors des tests.- Fonctionne avec un plafond de 30 FPS et peu chuter plus fréquemment ici par rapport à la PS5 de base- Non locké peut fonctionner entre 35 et 45- Le mode Balanced a une cible de 40 FPS avec un lock en option, inclut le mode RT comme Résolution.- DRS présent qui peut aller au-dessus ou en dessous de 1404p- IQ est, encore une fois, plus fluide mais un peu moins net que la PS5 de base avec une résolution plus propre.- Les performances se situent autour de 40 FPS avec le lock désactivé.- Le mode 120 Hz n'active pas LFC sur Pro comme la version de base PS5- La différence la plus évidente entre les 3 modes est la qualité de l'image.- L'autre différence notable concerne les réflexions dans les plans d'eau (Perf. a une qualité faible par rapport aux autres), les valeurs volumétriques et lod sont également plus faibles en mode Performance.- Oliver préfère ici le mode Performance, Balanced étant le juste milieu, place le mode Résolution en dernier en raison de la perte de fluidité.- Cela a l'air "beaucoup mieux" que la PS5 de base, mais Oliver critique le fait que le boost Pro ici ne l'amène pas à la hauteur de certains autres boost Pro de gros jeux.En résumé comme on le savait le RE Engine n'est pas fait pour les jeux en open-world, les performances ne sont pas bonnes sur les consoles de bases et seulement "okay" sur Pro mais si sur console vous voulez jouer a MH Wilds en 60 FPS mais que vous ne voulez pas que votre jeu est la même qualité d'image que si vous étiez sur Switch avec une bouillie de pixels, vous aurez malheureusement besoin d'une Pro.Sinon le jeu est aussi pratiquement injouable sur Steam Deck (lors de la bêta, il y avait des chutes en-dessous les 10 FPS) et à peine jouable sur la Rog Ally.