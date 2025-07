Un gros trailer pour Ys X : Proud Nordics

Falcom nous propose une version longue de la bande-annonce dédiée à, la version « ++ » prévue en exclusivité sur Nintendo Switch 2 du moins au Japon (31 juillet) sachant qu'une version PC sera également au programme pour le reste de l'Asie, et donc on imagine chez nous un jour ou l'autre (aucun plan pour un portage PS5, pour le moment).La grosse nouveauté sera la présence d'une île toute neuve avec son scénario dédié, une nouvelle mécanique de puzzle à base de blocs à balancer grâce à la lévitation, des mini-jeux de courses et une arène solo/duo. Ajoutons à cela un nouveau donjon post-game à la difficulté relevé, et une option pour booster la vitesse en phase navale.