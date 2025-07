Jez Corden : Project Blackbird a été annulé pour pouvoir se concentrer sur l'avenir de Fallout Jez Corden : Project Blackbird a été annulé pour pouvoir se concentrer sur l'avenir de Fallout

Jez Corden de Windows Central rebondit ou plutôt valide les derniers propos de VGC sur un certain focus interne du chéquier de Bethesda autour de la licence Fallout, attestant que c'est d'ailleurs l'une des raisons de l'annulation du projet Blackbird (un MMO par la team The Elder Scrolls Online) : concentrer un maximum de ressources sur l'avenir de Fallout avec plusieurs projets en préparation.



Pas plus d'informations bien que l'on s'attend tous au moins par une officialisation de Fallout 3 Remake et Corden indique que le développement de Fallout 5 a reçu le feu vert.



Il y a quelques années, Bethesda indiquait ouvertement que The Elder Scrolls VI aurait la priorité sur tout nouvel épisode de sa franchise post-apo mais peut-être que « les plans ont changé » depuis le succès de la série Prime et le rebond d'audience des anciens jeux. D'ailleurs en parlant de modifications du planning, on remarquera que nous sommes sans nouvelles du suivi de Starfield depuis la sortie de l'extension #1 il y a bientôt un an (hormis un boost des options de modding).