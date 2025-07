[RUMEUR] Le remake de Halo : Combat Evolved se limitera à la campagne solo & coop [RUMEUR] Le remake de Halo : Combat Evolved se limitera à la campagne solo & coop

Très connu du milieu, l'insider RebsGaming rebondit dans son dernier podcast sur la rumeur d'un remake de Halo : Combat Evolved, attestant selon ses sources proches de l'équipe que le projet sera (évidemment) sous Unreal Engine 5 pour une sortie en 2026 également sur PlayStation 5, mais la principale information viendrait d'un chantier uniquement dédié à la compagne solo/coop.



Cela ne serait pas surprenant tant Xbox n'aurait aucun intérêt à diviser davantage la communauté multi des anciens épisodes (la compilation Master Chief est conçue pour tout rassembler) mais du coup, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur d'autres rumeurs évoquant un résultat pour l'heure jugé insatisfaisant pour Halo Studios. A croire qu'on ne se limitera pas cette fois à un simple nouveau coup de polish.



Selon les mêmes sources :



- Le Battle Royale n'est pas mort et serait toujours entre les mains de Certain Affinity, juste qu'il serait passé sous Unreal Engine 5 et du coup totalement indépendant de Halo Infinite (F2P ?).

- Halo « 7 » (ou quel que soit son nom) est entré en pré-production et n'a aucune chance de sortir sur cette génération. Cross-gen directement dans le pire des cas.

- Contrairement à certains bruits de couloir, non, Halo Studios ne compte pas remanier le multi de Halo Infinite à la sauce Unreal Engine 5 et, toujours non, il n'y a aucun plan chez Xbox pour porter ce dernier (campagne comme multi) sur PS5.