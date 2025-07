Délesté de Everwild, Rare va pouvoir booster encore plus le contenu de Sea of Thieves

Le projetétant enterré et aucun autre projet ne semblant officiellement à l'ordre du jour (même un retour dene passerait par eux, si validé par Xbox), on comprend que pour un temps, l'avenir de Rare en restera à leur plus gros succès, celui deet il y a effectivement encore du très lourd à venir.Lors d'un LiveStream bienvenue après les mauvaises nouvelles, l'équipe a en effet confirmé vouloir augmenter le quota de choses à faire dans son jeu de pirates, où les saisons seront cette fois découpées en trois parties (une par mois, vous comprenez) : la première pour accueillir les nouveautés et s'y habituer aux travers de tout un tas de missions, la deuxième avec la mise en place de plusieurs events, et enfin la dernière une nouvelle façon de faire face à d'anciennes mécaniques.En exemple, la Saison 17 (courant août) mettra en place la faction des Contrebandiers avec plein de défis et de missions, suivi en septembre par le besoin de s'introduire et piller une gigantesque forteresse, puis en octobre des raids de forts pour du nouveau loot mais en devant faire face à La Mort elle-même.Dernier point, et quelque part le plus important, Rare mettra à jour son système de serveurs privés début 2026. Jusqu'à présent, il était possible d'y tourner en toute tranquillité avec ses potes (même en solo) mais en début d'année prochaine et sous réserve d'un abonnement (et ouais…), les serveurs privés se transformeront en délire role-play avec possibilité de tout customiser, jusqu'à la taille de l'équipage et les cinématiques avec caméra libre.