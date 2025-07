Universal : vers un film Donkey Kong ? Universal : vers un film Donkey Kong ?

Hasard du calendrier, c'est au moment où se rapproche le lancement de Donkey Kong Bananza sur Switch 2 que vient d'être découvert un dépôt conjoint de demande droits d'auteur entre Nintendo et Universal pour un film Donkey Kong. Demande qui a été effectuée en mai dernier.



Rien d'étonnant quand on sait que Nintendo veut pousser la franchise entre la zone dédiée dans le parc d'attractions Super Nintendo World, sa mise en avant dans le premier film Super Mario Bros et bien entendu le jeu précité (sortie ce jeu 17 juillet). En attente de confirmation et pour un moment : Universal et Illumination sont déjà sur le film Super Mario World prévu dans les salles en avril 2026.