ROG Xbox Ally : les prix en fuite

Ce n'est probablement plus qu'une question de jours avant que ASUS lâche les dernières informations nécessaires sur son partenariat avec Xbox : le site espagnol 3DJuegos a repéré en référencement Google la mise en ligne des précommandes (page néanmoins indisponible) et à défaut de pouvoir encore savoir la date, on a les prix, et ce sera 599,99€ pour la ROG Xbox Ally, et 899,99€ pour la ROG Xbox Ally X (plus puissante).Pas de surprise donc, et pour ceux qui auraient loupé l'annonce :- Disposera d'un OS Windows remanié pour s'adapter à ce marché (ENFIN).- Tous les jeux Play Anywhere seront compatibles.- Le but est de tout réunir : jeux Windows Store, Game Pass PC, Cloud, Steam, GOG…- Aura également une fonction de lecture à distance avec les Xbox Series.- Comme pour les autres « consoles » du genre, on pourra la connecter à un écran.