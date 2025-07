Resident Evil : un spin-off stratégie sur mobile

Personne ne l'avait demandé hormis peut-être les actionnaires de Capcom, maisva donc débarquer sur mobile et autrement qu'avec un énième portage AAA aux ventes rachitiques., c'est son nom, sera donc une espèce de jeu de stratégie temps réel pour ses combats incluant des créatures parfois totalement inédites au reste de la franchise, entre deux séquences de puzzle et de séquences dans votre indispensable base à faire évoluer et où vous pourrez discuter avec les différents protagonistes bien connus. Qu'importe le lore, le jeu prend de suite le prétexte d'une réalité alternative où vous incarnerez un pauvre mec se réveillant à l'hôpital (classique du genre zombies) après avoir subit des expériences par Umbrella eux-mêmes. Pour le reste, ça sort d'ici la fin d'année et F2P oblige, rien ne vous empêchera de lui laisser une petite chance.