En plein combat, Pragmata nous demandera donc de gérer des mini-jeux de hack

Nombreux furent déçus du Capcom Spotlight on l'a remarqué, et parmi les jeux abordés, quelques instants de gameplay suront été délivrés pour bien comprendre l'originalité de cette nouvelle licence, celle de la collaboration entre Hugh (venant enquêter sur un mystérieux incident survenu sur une station lunaire) et Diana, une androïde à l'apparence de gamine spécialisée dans le hack… mais en temps réel. Et il faudra gérer cela notamment sur les combats via un mini-jeu dans un coin de l'écran, un peu comme lorsque l'on s'amusait à tapoter sur des suites de touches dansau milieu de l'apocalypse.Un build démo sera proposé à ceux qui se rendront à la GamesCom de Cologne dans deux mois, et le jeu tentera ensuite de se caler comme il peut dans l'embouteillage de 2026 (PC, PS5, XBS).