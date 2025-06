Delta Force : Hawk Ops prépare sa prochaine saison et son arrivée sur consoles

Malgré des débuts difficiles, on peut vraiment dire ques'est forgée une solide communauté avec des pics d'audience quotidiens à environ 150.000 joueurs sur Steam (merci le marché asiatique), et il va bientôt être l'heure d'ajouter un peu de variété avec l'arrivée le 9 juillet de nouvelles maps pour chaque mode, une nouvelle classe, des améliorations de gameplay (la nage !) et bien plus.Les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series encore sur le banc de touche peuvent eux commencer à s'échauffer : la Team Jade vient d'annoncer la sortie console pour le 19 août, intégrant directement toutes les mises à jour en date dont la campagne solo, en rappelant qu'il s'agit d'un F2P.