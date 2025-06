UK : les ventes (physiques) de Death Stranding 2 en chute par rapport au premier épisode

Déjà un premier retour sur, assez vague car limité au Royaume-Uni, mais apprenez du coup que ce nouveau bébé de Kojima se place premier du classement pour la semaine, sans challenge aucun vu que c'est un peu la seule grosse sortie du moment.En revanche, sur le détail, c'est beaucoup moins glorieux :- 66 % inférieur à- 33 % inférieur àCertes, on ne parle là que du marché physique et la part du numérique se fait grandissante année après année, mais on a du mal à imaginer que cela puisse combler une telle chute. A voir avec les autres pays, sachant que c'est dans tous les cas un simple point de départ pour un titre qui arrivera un jour ou l'autre sur PC (et accessoirement Xbox) avec pourquoi pas pour lui aussi une édition spéciale.