Classement GFK (ventes a l'unité) du 23 au 29 juin 202501 [PS5] Clair Obscur: Expedition 33 (=)02 [NSW] Minecraft (+2)03 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (+2)04 [NS2] Mario Kart World (-2)05 [PS5] Death Stranding 2: On the Beach (NEW)06 [NSW] Super Mario Party: Jamboree (RE)07 [NSW] EA Sports FC 25 (-1)08 [PS5] Grand Theft Auto V (+1)09 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (RE)10 [PS5] EA Sports FC 25 (-3)Contrairement au classement SELL qui est en valeur, celui ci est en volume. Et les jeux vendus en bundle avec une console ne sont pas comptabilisés.