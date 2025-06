Du gameplay pour Terminator 2D : No Fate

Toujours aucune nouvelle dependant que le moins coûteux mais tout de même très attirantpoursuit son petit chemin jusqu'à son lancement prévu le 5 septembre sur tous les supports.Aux côtés d'IGN, le lead design Mike Tucker nous propose ici de grignoter du gameplay dont le cover-system pas si commun avec cette perspective. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit d'une adaptation du deuxième film donc le meilleur, avec bien entendu des phases dans le présent, la possibilité d'incarner le T-800 et même Sarah Connor, le tout avec mode Histoire, Arcade, Boss Rush et Survie Infinie.