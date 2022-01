https://twitter.com/jasonschreier/status/1483428774591053836



- BREAKING: The WSJ reports that Microsoft is buying Activision Blizzard, the troubled publisher behind Call of Duty and World of Warcraft, which has been facing crisis over the last year following numerous reports of sexual misconduct and discrimination. A seismic gaming deal





- RUPTURE: Le WSJ rapporte que Microsoft achète Activision Blizzard, l'éditeur en difficulté derrière Call of Duty et World of Warcraft, qui a fait face à une crise au cours de la dernière année suite à de nombreux rapports d'inconduite sexuelle et de discrimination. Un accord de jeu sismique.



+



Le deal serait de 70 Milliards.



https://twitter.com/dinabass/status/1483429766736666626?t=oCapgClTKtpR1Msw4NJJIg&s=19



https://news.microsoft.com/features/microsoft-to-acquire-activision-blizzard-to-bring-the-joy-and-community-of-gaming-to-everyone-across-every-device/



https://twitter.com/Xbox/status/1483431175041347584?t=m71Okm_T84xhbx7ehGi6MA&s=19