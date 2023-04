J'ai trouvé que ça

Embarquez pour une aventure amusante et exaltante où vous incarnerez le légendaire Inspecteur Gadget et sauver Métroville de l’emprise du Dr Gang!

Explorez la ville emblématique de Métroville et complétez quêtes et défis dans le mode Solo.

Découvrez 16 mini-jeux amusants et inspirés de l’univers d’Inspecteur Gadget !

Amusez-vous en famille ou entre amis grâce au mode Multijoueur.

Profitez de la bande sonore exceptionnelle de Tanis Chalopin, la fille du créateur de l’Inspecteur Gadget, Jean Chalopin.











Amazon vend la mèche (ou alors j'ai un trou de mémoire), avec le jeu Inspecteur Gadget Mad Time Party . Décidément, Microids attrape pas mal de licence dans son giron.Inspecteur Gadget – Mad Time Party sortira au cours de l’automne 2023 en versions physiques et numériques sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, et PC via Steam. Go go gadget !