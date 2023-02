Le Fight’N RageL’édition limitée pour les 5 ans de Fight’N Rage comprend:Le jeu Fight’N RageUne jaquette exclusive créée par Ilya KuvshinovL’OST du jeu en version physiqueUn dioramaL’édition limitée sera disponible cet été sur Nintendo Switch, PS4 et PS5.

Fight'N Rage est un beat'em up 2D inspiré des classiques de l'âge d'or du genre. Ce titre rétro aux allures de bande dessinée se déroule dans un futur lointain où les humains sont asservis par des mutants. Dans Fight'N Rage, vous pouvez associer des attaques et créer des combos pour améliorer considérablement votre score au cours de la partie.

