Il y a déjà 8 ans que la démo est sorti et malheureusement, il y aura eu que cette démo.Qui a encore la démo dans sa PlayStation 4 ?

P.T. est la démo interactive servant la promotion du jeu Silent Hills, s'inscrivant dans la célèbre licence de survival-horror Silent Hill. Développé par Kojima Productions et publié par Konami, le jeu a été conçu et dirigé par Hideo Kojima en collaboration avec Guillermo del Toro.

Like

Who likes this ?

posted the 08/12/2022 at 01:45 PM by leblogdeshacka