C’est la question à laquelle tu vas pouvoir répondre dans ce jeu de kart survolté dans le monde des petits êtres bleus ! Choisis ton Schtroumpf, son kart et son pouvoir spécial, et c’est parti pour des courses endiablées pour toute la famille ! Prends le meilleur départ, emprunte des raccourcis, utilise les bonus au bon moment pour passer devant les adversaires ! Seul(e) ou à plusieurs, jeune pilote débutant ou pilote chevronné… tout le monde peut schtroumpfer la 1ère place, et montrer à tout le monde qui est le plus rapide des Schtroumpfs !

12 circuits répartis dans l’univers des Schtroumpfs : le village, la forêt, le barrage, les marais… même la maison de Gargamel !

12 Schtroumpfs sont à ta disposition : à toi de sélectionner le pilote qui te convient !

Chaque Schtroumpf possède son propre kart et un objet spécial bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent.

Atteins la 1ère place en mettant ton environnement à profit : objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis…

Joue seul ou en famille, jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local avec écran splitté.

Amazon vient de leak un jeu que Microids devrait annoncer dans quelques jours. En effet, détenteur de la licence "Les Schtroumpfs", Amazon ouvre les préco pour un jeu de kart avec les bonhommes bleus pour cette année.Le jeu est attendu sur Switch. Le Nintendo Direct, devrait logiquement dévoilé le jeu.