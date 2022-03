Far: Changing Tides (Cloud, Console & PC)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Une aventure atmosphérique émouvante, qui vous emmène en voyage à bord d’un navire piloté par Toe, en quête d’une nouvelle maison. Naviguez sur des eaux tempétueuses, plongez vers des profondeurs abyssales et explorez des ruines oubliées dans un monde inondé de toute beauté.



Microsoft Flight Simulator (Cloud)

Découvrez le plaisir de vous envoler avec Microsoft Flight Simulator, disponible dès maintenant dans le Xbox Cloud Gaming sur les appareils que vous possédez déjà, Xbox One, téléphone, tablette ou PC. Mettez vos talents de pilote à l’épreuve dans cette simulation qui propose des conditions atmosphériques et météorologiques en temps réel dans un monde dynamique et vivant. Les cieux vous appellent !



Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console & PC) – 3 mars

Le rideau se lève sur la dernière grande bataille que devra livrer Lightning, l’héroïne de Final Fantasy XIII. L’univers et les systèmes de combat et de personnalisation ont été entièrement revisités dans cet ultime volet du triptyque, de façon à vous offrir une expérience de jeu inédite. Le temps presse : Lightning ne dispose que de treize jours pour sauver le monde.



Kentucky Route Zero (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 mars

Kentucky Route Zero est une aventure à la fois magique et ancrée dans la réalité, qui traite d’une autoroute cachée sous le Kentucky et des mystérieuses personnes qui l’arpentent.



Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox – 10 mars

Le jeu déjà disponible sur PC et Xbox Series X|S arrive bientôt sur Xbox One ! Faites une pause et profitez d’un défi que vous surmonterez en toute sérénité : tondre la campagne anglaise dans Lawn Mowing Simulator.



Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console & PC) – 10 mars

Dans ce jeu d’action/aventure à la troisième personne, vous incarnez Star-Lord, et grâce à votre autorité (parfois douteuse) et à votre audace, vous avez convaincu une bande de héros improbables de se joindre à vous. Un crétin (sûrement pas vous) a déclenché une série d’événements catastrophiques et vous êtes le seul à pouvoir fédérer les Gardiens assez longtemps pour empêcher un désastre interplanétaire. Ça va le faire. Normalement.



Young Souls (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 mars

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Équipez-vous pour commencer votre périple en solo ou en coopération et sauver le Professeur. Young Souls offre une direction artistique magnifique, un gameplay beat’em up intelligent, des mécaniques de RPG, mais aussi une écriture ciselée et un univers incroyable à la croisée de deux mondes. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer avec les contrôles tactiles sur leur mobile dès la sortie du jeu grâce au cloud gaming !

Les premiers jeux du Game Pass pour le mois de Mars 2022 sont dévoilés et il y a du lourd.