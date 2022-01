Disponible aujourd’hui

Gorogoa (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Vainqueur du prix du premier jeu aux BAFTA Games Awards, Gorogoa est une évolution élégante du genre puzzle, accompagnée d’une histoire joliment dessinée à la main, conçue et illustrée par Jason Roberts.



Olija (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Olija est un jeu qui suit les aventures et tribulations de Faraday lorsqu’il se retrouve échoué sur les côtes de Terraphage, un mystérieux pays dont le jeune homme est désormais captif. Armé d’un harpon légendaire, il trouve d’autres naufragés et tente de fuir cette contrée hostile pour regagner sa terre natale.



The Pedestrian (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

The Pedestrian est un jeu de plateforme et d’énigmes à défilement latéral en 2.5D. Entrez dans un monde dynamique aux graphismes époustouflants et des défis stimulants. Vous devrez réorganiser et reconnecter les panneaux de circulation afin d’explorer et de progresser dans chaque environnement.



Prochainement

Embr (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 6 janvier

Affrontez le feu avec vos amis pour gagner toujours plus dans ce titre multijoueur imprévisible et effréné. Faites équipe, participez à des défis quotidiens et gravissez les rangs de l’élite des pompiers. Il y a bien plus d’une manière de devenir des héros !



Mass Effect Édition Légendaire (Console & PC) EA Play – 6 janvier

Mass Effect Édition Légendaire arrive dans le Game Pass pour PC et Ultimate via EA Play ! Revivez la légende du commandant Shepard et redécouvrez la trilogie mythique. Cette version entièrement remasterisée et optimisée en 4K Ultra HD inclut tout le contenu solo de base et plus de 40 DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, des armures et des packs promotionnels !



Outer Wilds (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 6 janvier

Explorez par pure curiosité un système solaire créé à la main, rempli de secrets à découvrir et de danger à éviter. Vous bénéficierez de différents outils pour votre épopée spatiale, dont un vaisseau et un jetpack, une sonde pour prendre des photos et un capteur pour suivre les signaux audio et identifier les points d’intérêt.



Spelunky 2 (Console & PC) ID@Xbox – 13 janvier

Ce titre exigeant à la croisée du roguelike et du jeu de plateforme offre une liberté immense en vous permettant de creuser votre propre chemin dans ses grottes et ruines générées de manière procédurale. Faites preuve de créativité et contez une nouvelle histoire à travers vos actions à chaque fois que vous jouez. Découvrez les secrets de Spelunky 2 en solo ou avec vos amis !



The Anacrusis (Game Preview)(Console & PC) ID@Xbox – 13 janvier

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : The Anacrusis est un FPS jouable à 4 en coopération qui se déroule dans un vaisseau spatial immense échoué aux confins de l’espace connu. Faites équipe avec vos amis et combattez les hordes d’aliens pour débloquer des capacités spéciales, des armes et de nouvelles manières de jouer que vous pourrez partager avec vos alliés !

Les premiers jeux de l'année du Game Pass se dévoilent et il y a du bon.