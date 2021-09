Craftopia (Game Preview) (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 2 septembre

Vous arrivez sur une petite île remplie d’animaux, de ressources et de possibilités infinies. Ce que vous ferez dépendra de vous : amasser des ressources, récolter, combattre des boss, capturer des ennemis, construire une charmante maison, débloquer de nouvelles îles, explorer le monde et plus encore ! Que ferez-vous lorsque tous vos rêves pourront être exaucés ?



Final Fantasy XIII (Console & PC) — 2 septembre

Dans le RPG Final Fantasy XIII, un groupe d’humains courageux se battent contre le destin à Cocoon, la ville céleste utopique, et dans Pulse, un monde primitif. Suivez Lightning, l’héroïne, pour des combats nerveux et une grande aventure dans un monde mystérieux où tout est encore à découvrir.



Signs of the Sojourner (Cloud, Console & PC) — 2 septembre

Un jeu de cartes narratif centré sur les relations humaines. Votre deck représente votre personnage et définit ses expériences et relations. Vous reprenez la boutique de votre mère suite à son décès et devez voyager pour trouver des marchandises à présenter. Le chemin sera pavé d’histoires optimistes, de personnages sensibles et d’autres belles surprises, dans un monde perturbé par les changements climatiques.



Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 2 septembre

La vie de Bob est entre vos mains ! Enfilez votre blouse pour travailler en solo ou rejoignez des parties en ligne jouables jusqu’à 4 dans cette simulation chirurgicale qui repose sur la physique. Avec un mode coopération hilarant, un mode compétitif survolté, une campagne à en retourner le ventre de Bob et un mode Création pour construire une salle d’opération tout droit sortie de vos rêves (ou de vos cauchemars) les plus fous, les possibilités sont infinies !





Crown Trick (Console & PC) ID@Xbox — 7 septembre

Bienvenue au Royaume des Cauchemars ! Dans la peau de Elle, embarquez pour un voyage périlleux dans des donjons générés de manière procédurale, en faisant attention aux ennemis et aux pièges qui ne se déplacent que lorsque vous bougez. Découvrez un gameplay au tour par tour, faites preuve de stratégie pour survivre, maîtrisez capacités spéciales, familiers et armes pour vous échapper du labyrinthe.



Breathedge (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 9 septembre

Breathedge s’inspire du rétrofuturisme, de l’esthétique soviétique et des films remplis d’humour noir. Il s’agit d’une nouvelle interprétation du jeu de survie, qui vous permet d’incarner un homme chargé de porter les cendres de son grand-père à un enterrement galactique. Il se retrouvera très vite en plein milieu d’une conspiration à l’échelle de l’univers.



Nuclear Throne (Console & PC) ID@Xbox — 9 septembre

Nuclear Throne est un rogue-like post-apocalyptique mais aussi un jeu de tir en vue du dessus. Maniez un arsenal dévastateur pour vous frayer un chemin à travers des zones ravagées et accumulez un max de radiations pour débloquer de nouvelles capacités et autres mutations… à condition de dompter un gameplay impitoyable. Parviendrez-vous à atteindre le Nuclear Throne ?



The Artful Escape (Console & PC) ID@Xbox — 9 septembre

Un ado guitariste prodige entreprend un voyage psychédélique pour créer son personnage de scène et affronter l’héritage d’une légende de la folk disparue. Avec les voix de Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong et Carl Weathers.

Le programme piur début Septembre du Game Pass est disponible et il y a enfin FFXIII.