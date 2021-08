j'ai l'impression du moinsje remarque qu'ils versent de plus en plus dans le "day one gamepass"quitte a ce que ce soit des indé,plutot que des jeux tiers sorti il y a quelques tempsalors c'est peut etre qu'une tendance passagère ,mais je trouve que c'est le parfait équilibre pour celui qui a deja joué a la plupart des tiers qui l’intéresse)etaussi pour que les gens continuent a acheter des tiers sans se braquer et se dire "peut être qu'il finira sur le gamepass" (que ce soit lors de soldes ou day one d'ailleurs).alors je debloque ,c'est l'heure des cachets ?ou vous y voyez une reel tendance?