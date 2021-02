"Il est difficile de comprendre ce qu'est le combat au travers de personnes fictives qui font de fausses choses dans des endroits fictifs", déclare Peter Tamte, PDG de Victura. "Cette génération a fait preuve d'un sacrifice et d'un courage aussi remarquables en Irak que dans toute l'histoire. Et maintenant, ils nous offrent à tous une nouvelle façon de comprendre l'un des événements les plus importants de notre siècle. Il est temps de remettre en question les stéréotypes dépassés sur ce que peuvent être les jeux vidéo".

"Parfois, la seule façon de comprendre ce qui est vrai est de vivre la réalité par soi-même", déclare l'ancien sergent des Marines Eddie Garcia, qui a été blessé pendant la bataille de Fallujah et a proposé l'idée originale de Six Days in Fallujah en 2005. "La guerre est remplie d'incertitudes et de choix difficiles qui ne peuvent être compris en regardant quelqu'un à la télévision ou au cinéma faire ces choix pour vous. Les jeux vidéo peuvent tous nous aider à comprendre les événements du monde réel d'une manière que les autres médias ne peuvent pas faire".

Souvenez vous, il y a longtemps très longtemps, Six Days in Fallujah devait sortir sur consoles et PC mais fut annulé, suite à la controverse sur la capacité des jeux vidéo à traiter d'événements réels difficiles.Et puis le voici de retour, avec trailer