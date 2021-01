La première fournée de jeux du mois de Janvier dans le Game Pass se dévoile.eFootball PES 2021 Season Update (Android & Console) – 7 janvierRendez-vous sur le terrain aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou du légendaire Diego Maradona, dans l’une des séries de jeux de sport les plus récompensées : eFootball PES. Jouez avec vos amis en ligne dans le mode coopération, participez à des matchs en 1 contre 1 et grâce au mode Matchday, retrouvez des événements ayant eu lieu dans la réalité. Pour sa 25ème année, découvrez le gameplay fluide de PES pour comprendre pourquoi la série est devenue incontournable.Injustice 2 (Android, Console & PC) – 7 janvierDécouvrez Injustice 2, la suite survitaminée d’Injustice: Gods Among Us, qui vous permet de personnaliser vos personnages DC préférés pour en créer les versions ultimes. Injustice 2 poursuit l’histoire du premier alors que Batman et ses alliés tentent de reconstruire la société, freinés par celles et ceux souhaitant restaurer le régime de Superman.The Little Acre (Android & Console) ID@Xbox – 7 janvierThe Little Acre raconte l’histoire d’Aidan et de sa fille Lily dans l’Irlande des années 50. Aidan enquête sur la disparition de son père après avoir trouvé des indices, quand il se retrouve transporté dans un monde étrange. Entièrement doublé en anglais et avec des animations dessinées à la main, The Little Acre est une aventure mémorable peaufinée avec amour.Neoverse (PC) ID@Xbox – 14 janvierNeoverse est un magnifique et fantastique jeu dont le but est de vivre des aventures remplies de passionnants défis. C’est un jeu de cartes construit autour de la stratégie, laissant place à l’action et au rogue-like, qui va mettre à rude épreuve l’habileté du joueur ou de la joueuse en testant ses compétences. Débutez une aventure avec d’uniques héroïnes talentueuses pour sauver le monde à travers le court du temps.Torchlight III (Android & Console) ID@Xbox – 14 janvierDans Torchlight III, Novastraia est à nouveau menacée d’invasion et il en revient à vous de la défendre contre les Néthérims et leurs alliés. Reprenez les armes et bravez la Frontière pour y trouver la renommée, la fortune, mais surtout de nouvelles aventures !What Remains of Edith Finch (PC) ID@Xbox – 14 janvierWhat Remains of Edith Finch est une collection de contes étranges sur une famille de l’État de Washington. En incarnant Edith, vous allez explorer l’énorme demeure des Finch, à la recherche d’histoires sur le passé de cette famille et vous devrez découvrir pourquoi elle en est le dernier membre encore vivant.YIIK: A Postmodern RPG (PC) ID@Xbox – 14 janvierAprès avoir vu une femme disparaître d’un ascenseur, Alex, diplômé de l’université, se lance dans une aventure pour la sauver dans YIIK: A Postmodern RPG, un JRPG surréaliste se déroulant en 1999. Combattez dans des donjons pleins d’énigmes, de pièges et de monstres bizarres en réunissant jusqu’à huit membres et en utilisant un système de combat qui associe des mini-jeux rapides à des batailles au tour par tour. Servez-vous de disques, d’appareils photo, d’instruments de musique et de bien d’autres choses contre des ennemis allant des crânes flottants aux tortues samouraïs, pour finalement découvrir la vérité.