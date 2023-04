Officiel : le CMA refuse le rachat d'Activision [UP] Officiel : le CMA refuse le rachat d'Activision [UP]

Retournement de situation alors que tout semblait allait dans le bon sens après plusieurs négociations : le régulateur UK (CMA) annonce officiellement avoir bloqué le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft.



- Ce n'est pas une quelconque crainte par rapport à PlayStation qui a finalement mené à cette décision.

- Mais tout simplement un risque anti-concurrentiel à l'avenir... pour le secteur du Cloud Gaming.

- Microsoft possède actuellement 60 à 70% des parts au niveau mondial des services Cloud Gaming via Azure, et une exclusivité de Call of, Overwatch & co ne pourrait que renforcer cette position dominante.

- Le CMA a eu des preuves concernant le fait que Activision souhaitait de base fournir ses titres dans le Cloud Gaming à l'avenir.



- Après le refus de la FTC (US), le rachat est désormais totalement remis en question.







UPDATE

- Microsoft et Activision ont déclaré chacun faire appel de la décision, le premier tenant à prouver que les décisions vont à contre-sens avec les premiers accords conclus (Nintendo, Nvidia...) qui donneront accès aux jeux Activision Blizzard à 150 millions de machines supplémentaires.